Правительство КНР с июля разрешило давать вакцину от коронавируса сотрудникам тех отраслей, работа в которых связана с повышенным риском, сообщает в понедельник издание The Guardian.

По словам главы центра науки и технологий при Национальной комиссии здравоохранения КНР Чжэн Чжунгэя, вакцина от коронавируса предназначалась для «экстренного использования» медикам и служащим пограничной охраны.

The Guardian отмечает, что неясно, о каком именно из разрабатываемых прототипов вакцины идет речь. Однако Чжэн Чжунгэй подчеркнул, что такие меры осуществлялись в соответствии с законом, который позволяет использовать в ограниченных масштабах при чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения вакцины, еще не получившие одобрения властей.

Газета поясняет, что похоже, в данном случае имеется первое подтверждение применения КНР вакцины от коронавируса не в ходе клинических испытаний.

При этом в июне, напоминает The Guardian, власти обратились с призывом к добровольцам от китайских государственных компаний, кто часто ездит за границу, испытать на себе два прототипа вакцин.

Между тем китайская компания China National Biotec Group (CNBG) ранее получила возможность испытания своей вакцины в ОАЭ, Бахрейне, Перу, Марокко и Аргентине — с участием, по данным компании, примерно 20 тыс. человек. В свою очередь китайская компания Sinovac Biotech ведет испытания вакцины в Бразилии и Индонезии, а CanSino Biologics Inc. намерена до конца сентября провести в РФ третью фаза клинических исследований своей вакцины.

Minval.az