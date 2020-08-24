Устранение российского оппозиционера Алексея Навального лишает недовольных людей в России последнего реального лидера, который может возглавить массовые протесты. Об этом в комментарии изданию «Гордон» заявил бывший разведчик КГБ, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец.

«В случае с Навальным мы, несомненно, имеем дело с отравлением. Присутствие в настоящее время рядом с ним представителей ФСБ наводит на нехорошие подозрения. Это объясняет боязнь лечащих врачей сказать что-либо лишнее о состоянии пациента, отказ пустить к нему жену под смехотворным предлогом, что, кроме паспорта, для этого необходимо показать еще и свидетельство о браке, а также отказ пропустить к нему лечащего врача», – отметил Швец.

По его мнению, причиной атаки на Навального могло стать его расследование о вирусологическом центре «Вектор».

«У этого отравления, как представляется, есть два вектора. Первый: по словам секретаря Навального, накануне он посетил Новосибирск для проведения секретного расследования, и там за ним было замечено наружное наблюдение. Напомню, что в Новосибирской области расположен теперь уже известный центр «Вектор», из которого 16 сентября прошлого года произошел выброс. Вскоре в области началась «нетипичная» пневмония с закрытием дошкольных учреждений, о чем было рассказано по телевидению», – акцентировал собеседник.

Он напомнил, что в середине октября в китайском городе Ухань состоялись международные военные игры с участием команды из РФ, а 18 ноября в Ухани был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

«С началом пандемии в РФ оказалось, что единственным центром, где могут сделать соответствующий тест, является «Вектор». Есть серьезные основания полагать, что распространение коронавируса началось с РФ, а затем, при помощи спецоперации, его занесли в Китай. Заявления, что РФ стала первой в создании вакцины лишь усиливает подозрения, что работы над COVID-19 и антидотом велись в «Векторе» одновременно и давно. Понятно, что расследование по этому делу представляет для Кремля серьезную опасность. Раньше они убивали людей и за меньшие «шалости», – подчеркнул Швец.

Он отметил, что устранение Навального оставит россиян без реального лидера, способного возглавить протесты.

«Второй вектор: отравление Навального следует рассматривать в рамках спецоперации по транзиту власти от Путина к его преемникам, которую проводит ФСБ под контролем секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Эта операция имеет два театра действий – внешний и внутренний. На внешнем направлении Америке и НАТО делают «козу», пугая возможностью большой войны, на которую якобы готов [президент РФ Владимир] Путин, внезапно превратившийся из клептократа, коим он на самом деле является, в мифического мессию. При этом наивно забывают, что подобные запугивания в свое время привели к развалу СССР. На внутреннем фронте необходимо нейтрализовать возможные массовые акции протеста. При этом пар недовольства можно выпускать постепенно, малыми дозами, а можно и одномоментно, под большим напором. Устранение Навального лишает недовольных последнего реального лидера, который может возглавить массовые протесты», – считает эксперт.

По его словам, при полном отсутствии харизматичных лидеров оппозиции просматривается три варианта спецоперации.

«Первый: операция «Иван Сусанин». Народ зазывают на улицы, где без реальных лидеров люди потопчутся пару-тройку дней и, глубоко разочарованные, разбредутся по домам. Там они и просидят на диванах следующие 10 лет. Правда, здесь есть вариант, когда при отсутствии реальных лидеров протестантам предложат фейковых, из числа агентуры ФСБ. Над этим уже работает канал активных мероприятий ФСБ под названием «Профессор Соловей». Следите за полетом этой птицы! Второй вариант – «Поп Гапон 2:0» с реинкарнацией кровавого воскресенья и последующими репрессиями со стороны власти. Вариант третий – «Евно Азеф 2:0″. Здесь осуществляется несколько жутких террористических актов, после которых общественная активность в России надолго замораживается. Не хочу быть Кассандрой, но, похоже, в РФ наступают мрачные времена», – резюмировал Швец.

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