Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что в случае избрания поднимет налоги для тех, кто зарабатывает больше $400 тыс. в год, но для тех, кто получает меньше, не будет никаких новых налогов.

«Я подниму налоги для тех, кто получает больше $400 тыс. Почему? Потому что настало время для того, чтобы они начали платить свою долю экономических обязанностей, которые у нас есть. Я никого не наказываю. Богатые должны вносить свою справедливую долю, корпорации должны вносить свою долю»,— сказал Байден в интервью телеканалу ABC. На вопрос, будут ли вводиться новые налоги для тех, кто зарабатывает меньше $400 тыс., он ответил, что в этом «нет необходимости».

Это первое интервью Джо Байдена в качестве кандидата в президенты США. В нем он также раскритиковал своего соперника от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа. Господин Байден назвал его некомпетентным. По мнению кандидата от демократов, глава государства уклонился от решения проблем с COVID-19. Сам Джо Байден намерен выиграть выборы без поездок по стране и многолюдных собраний своих сторонников на фоне пандемии.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

Minval.az