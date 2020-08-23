В Узбекистане построят автомобильный завод компании «Шаффоф омад саноат», который займется выпуском электрокаров. Площадь предприятия, которое будет находиться в городе Коканд, составит 30 тысяч квадратных метров. Также в проекте примет участие китайская компания Silk Road Company. Стоимость проекта — 30 млн долларов, сообщает интернет-портал Forbes.uz.

Первые электрокары начнут сходить с конвейера предприятия уже в следующем году. Ожидается, что цены на машину будут начинаться от 3 тыс. долларов. Также эти машины планируется отправлять на экспорт.

По данным CarNewsChina, речь идет об электрокаре Luxing iStar. Запас хода у новинки составит 150 кило­метров, а максимальная скорость — 45 км в час.

Minval.az