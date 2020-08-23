Forbes проанализировал, как вел себя фондовый рынок при каждом президенте США, начиная с Гарри Трумэна. Результаты удивили.

Принято считать, что либеральные демократы обычно вредны для экономики и фондового рынка из-за склонности к крупным государственным расходам, тогда как республиканцы и их консервативный подход к формированию бюджета, напротив, полезны. Это распространенное убеждение на самом деле ошибочно — стоит только посмотреть на статистику начиная с завершения Второй мировой войны.

«Фондовые рынки действительно лучше себя чувствуют при демократах, чем при республиканцах. Это общеизвестный факт, но он не означает прямой причинно-следственной связи», — говорит Джереми Сигел, профессор финансов в Уортонской школе Университета Пенсильвании. С 1952 года по июнь 2020 года средняя доходность фондового рынка при демократах составляла 10,6% годовых, при республиканцах — всего 4,8%. Сейчас, когда до выборов 2020 года остается меньше четырех месяцев, некоторые инвесторы беспокоятся о достоинствах и недостатках программ Трампа и Байдена. Победа демократов почти наверняка означала бы отказ от внушительного снижения налога на прибыль корпораций, предложенного Трампом (что негативно повлияет на акции). Но дополнительные экономические стимулы (что нравится фондовому рынку, несмотря на последствия для бюджета) и стабильность торговли с Китаем были бы большим плюсом для инвесторов.

По словам Сигела, автора классического труда об инвестициях 1994 года «Долгосрочные инвестиции в акции», Уолл-стрит не стоит так беспокоиться о политике. «Рынки быков и рынки медведей сменяют друг друга, и это связано скорее с экономическими циклами, чем с президентами», — говорит он. В некоторых отношениях текущая ситуация напоминает экзистенциальную угрозу, с которой Джордж Буш столкнулся в 2001 году (просто замените терроризм на пандемию), социальное напряжение, с которыми боролись администрации Джонсона и Никсона, и торговую войну Рейгана с Японией в 1980-х годах.

Стремясь более тщательно изучить связь между политикой президента и ростом цен акций, Forbes проанализировал доходность фондового рынка (включая дивиденды) со времен Гарри Трумэна. Победителем среди президентов с точки зрения кумулятивной доходности фондового рынка стал Клинтон (почти +210%). Худший результат показал Джордж Буш — младший (-40%). Главным негативным фактором для рынков была неопределенность. Например, в сентябре 1955 года акции за день упали на 6,5%, когда у Эйзенхауэра внезапно случился инфаркт после игры в гольф. После убийства Кеннеди в ноябре 1963 года рынок моментально просел на 3%. В обоих случаях акции быстро восстановились. Если оставить в стороне колебания рынка, инвесторов мог утешить тот факт, что в долгосрочной перспективе стратегия «покупай и держи» работала лучше всего. Вложив $1000 в индекс крупнейших американских компаний в январе 1945 года при доходности 11% годовых, к концу 2019-го они бы получили $2,3 млн.

Гарри Трумэн (1945-1953). Демократ

После Второй мировой войны военное производство сократилось, что привело к снижению числа рабочих мест. В результате в самом начале срока Трумэн столкнулся с рецессией и падением рынка. «В экономике были перегибы: столько людей возвращались с войны, а работы не было — рецессия была почти неизбежна», — говорит Джеймс Стэк, президент InvesTech Research и Stack Financial Management. Экономика быстро восстановилась, когда к потребителям и компаниям вернулась уверенность. Однако в 1949 году Трумэн столкнулся с новой рецессией (хотя и краткой), когда предложил пакет экономических реформ «Честная сделка», предполагающий рост минимальной оплаты труда и гарантии равных прав в трудоустройстве.

Дуайт Эйзенхауэр (1953-1961). Республиканец

Как президент Эйзенхауэр был чрезвычайно популярен — он способствовал перемирию в Корейской войне и трудился над ослаблением напряжения в холодной войне. Но Америке все же пришлось поволноваться в период его власти из-за тактики «Красная угроза». «Многие говорят, что годы при Эйзенхауэре были отличными и стабильными, но я считаю иначе», — говорит Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA. «Америка была в ужасе. Нашей главной песней было «Пригнись и накройся», — добавляет он, отмечая, что именно в этот период СССР получил водородную бомбу, а американцы столкнулись с маккартизмом. За два срока, которые Эйзенхауэр провел на посту, он пережил три спада экономики: в начале, в середине и в конце его полномочий. Рецессии 1953 и 1958 годов были в основном связаны с более жесткой монетарной политикой ФРС, тогда как третья рецессия в 1960 году началась после того, как ФРС удвоила процентные ставки по сравнению с 1958 годом.

Джон Кеннеди (1961-1963). Демократ

Джон Кеннеди победил на выборах с минимальным отрывом, построив свою кампанию на слоганах вроде «Заставим Америку снова двигаться» и «Время для великих дел». Когда он занял свой пост, экономический рост оставался вялым, а безработица держалась на уровне 6,8%. Единственный период падения рынка во время срока его полномочий «был вызван ничем иным, как разборками между Кеннеди и сталелитейной компанией U.S. Steel по поводу цен, — говорит Стовалл. — Уолл-стрит не понравилось, что государство пытается диктовать частным компаниям, что им делать». Незадолго до трагической гибели 22 ноября 1963 года Кеннеди запустил смелую национальную программу, которая включала в себя снижение подоходного налога и налога на прибыль корпораций в целях стимулирования экономического роста.

Линдон Джонсон (1963-1969). Демократ

В день убийства Кеннеди президент Джонсон принес присягу прямо на борту номер один, прежде чем отправиться в Вашингтон. Техасец быстро провел законопроекты Кеннеди о снижении налогов и гражданских правах. В условиях растущей инфляции и процентных ставок, а также усиливающегося социального напряжения, связанного с Движением за гражданские права, рынок в 1966 году начал снижаться. Рецессии удалось избежать, поскольку ФРС запаниковала и снизила процентные ставки. В 1968 году на фоне протестов против войны во Вьетнаме на рынки снова пришли медведи. «На Уолл-стрит была проблема с оценками компаний и спекуляциями, которая напоминает конец 1990-х годов», — говорит Стэк, имея в виду эру высоких рисков, когда на рынке лидировали модные акции вроде IBM, Texas Instruments, Gulf & Western, Polaroid и Xerox. Формальной рецессии в период Джонсона не было, однако, по словам Стовалла, «он все же создал проблемы для следующей администрации из-за своего подхода «пушки вместо масла» применительно к финансированию войны во Вьетнаме» наряду с социальной программой «Великого общества», в котором не будет бедности.

Ричард Никсон (1969-1974). Республиканец

Ужесточение монетарной политики в конце срока Джонсона привело к умеренной рецессии с 1969 по 1970 год после прихода Никсона. Экономика США страдала от стагфляции — сочетания высокой инфляции, медленного экономического роста и высокой безработицы. В 1970 году, за год до того, как США полностью отказались от золотого стандарта, Никсон подписал исполнительный приказ, заморозив рост зарплат и цен в попытке остановить инфляцию. «Это было очень не типичное для республиканца решение. Оно привело к обратному эффекту и вскоре обернулось провалом», — отмечает Стэк. В 1973 году «нефтяное эмбарго» арабских стран привело к стремительному росту цен на нефть, а Уотергейтский скандал положил конец президентскому сроку Никсона. С января 1973 года по октябрь 1974 года крах фондового рынка снизил стоимость индекса S&P 500 почти в два раза. Этот период сопровождался двузначной инфляцией и рецессией, которая началась осенью 1973 года и продлилась 16 месяцев.

Джеральд Форд (1974-1977). Республиканец

Президент Форд занимал свой пост в последние два года второго срока Никсона и унаследовал многие экономические проблемы своего предшественника. Стагфляция продолжалась и при Форде, но фондовый рынок в 1975 году восстановился. «Это был очень короткий президентский срок, который не представляет для инвесторов большого интереса с исторической точки зрения», — говорит Стэк.

Джимми Картер (1977-1981) Демократ

С точки зрения экономики и фондового рынка фермеру и бывшему губернатору Джорджии пришлось нелегко на президентском посту. Экономика США продолжала страдать от инфляции, уровень которой к 1979 году достиг двузначных значений. «Это было тяжелое время для инвесторов и Федеральной резервной службы», — говорит Стэк, отмечая, что 1980 год оказался «самым диким годом в истории монетарной политики». В январе 1980 года началась рецессия, которая закончилась к июлю, после того, как ФРС изменила курс и немного снизила процентные ставки. Тем не менее год спустя началась более глубокая рецессия, когда председатель ФРС Пол Волкер, пытаясь противостоять инфляции, «нажал на тормоза, резко повысив процентные ставки», говорит Стовалл. Период пребывания Картера на посту был отмечен также энергетическим кризисом, последовавшим за Иранской революцией, в ходе которой в феврале 1979 года был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви, а в ноябре революционеры захватили посольство США в Тегеране и держали заложников вплоть до конца полномочий Картера. Инфляция бушевала, а цены на золото достигли рекордного уровня в $800 за унцию. В ноябре 1980 года бывший актер и губернатор Калифорнии Рейган одержал безоговорочную победу на выборах.

Рональд Рейган (1981-1989). Республиканец

Во время первого срока Рейгана в США началась очередная рецессия — одна из самых долгих в послевоенной истории. Но этот период спада оказался достаточно продолжительным, чтобы «разделаться с инфляцией», говорит Стэк. Горькой пилюлей от инфляции оказались высокие ставки — в августе 1981 года доходность облигаций Казначейства США превысила 16%. Год спустя рынок акций достиг дна, а в ноябре 1982 года США вышли из рецессии. Когда экономика восстановилась, «многие на Уолл-стрит и не только были удивлены, что инфляция не напомнила о себе», добавляет Стэк. Это во многом была заслуга председателя ФРС Пола Волкера, который вел жесткую монетарную политику, поднимая ставки. «Это был период триумфа. Коммунизм сдавал позиции, и все смотрели на Запад как на символ свободного рынка, — говорит Сигел. — Казалось, что мы достигли вершины».

Джордж Буш — старший (1989-1993). Республиканец

При 41-м президенте США Джордже Буше в 1990 году, за месяц до вторжения Ирака в Кувейт, в экономике США началась очередная рецессия. Цены на нефть взлетели, а рынки, как следствие, упали. По словам Стэка, ФРС вновь поднимала ставки, чтобы бороться с инфляцией. К концу срока Буша экономика замедлилась, чему сопутствовал крах на рынке коммерческой недвижимости. Вскоре после этого вдохновитель кампании Билла Клинтона Джеймс Карвилл изрек ставшую крылатой фразу: «Это экономика, болваны».

Билл Клинтон (1993-2001). Демократ

Построив свою кампанию на обещании оживить экономику, Клинтон, по словам Стэка, «унаследовал идеальные экономические условия» для бума фондового рынка в 1990-х годах, когда инфляция составляла меньше 3%. В начале первого срока Клинтон провел через Конгресс закон о повышении налогов, а ФРС подняла ставку по федеральным фондам с 3,25% в январе 1994 года до 5% в феврале 1995 года. Экономический рост замедлился, и инфляцию удалось сдержать. «Когда инфляционное давление ослабло, стало возможным первое десятилетие экономического роста в истории Уолл-стрит», — говорит Стэк. Хотя, строго говоря, рост начался еще при предшественнике Клинтона. Бурное развитие технологий, включая появление таких компаний, как Amazon и Google, вывело фондовый рынок на рекордный уровень, создав огромный пузырь. Председатель ФРС Алан Гринспен предупреждал об «иррациональном энтузиазме на Уолл-стрит» еще в 1996 году, за несколько лет до того, как пузырь доткомов лопнул. Но все равно ФРС отреагировала недостаточно быстро. Пузырь и последовавший крах NASDAQ привели к медвежьему рынку в 2000 году.

Джордж Буш — младший (2001-2009). Республиканец

Когда второй Буш занял свой пост, фондовый рынок еще не оправился окончательно от краха доткомов. «Ему не могло повезти: момент был крайне неудачный, и он унаследовал фондовый пузырь от Клинтона, — говорит Стовалл. — Медведи и рецессия загнали Буша в угол». По мере того как Гринспен и ФРС вновь методично повышали процентные ставки с 2004 по 2006 год, экономика начала постепенно восстанавливаться. Однако ближе к концу второго срока Буша, когда процентные ставки превысили 5%, ФРС начала резко снижать их, что стало одной из причин пузыря на рынке недвижимости. «Это привело к появлению субстандартных ипотечных займов, которые в конечном счете способствовали началу финансового кризиса», — отмечает Стэк. К концу срока Буша экономика США оказалась на дне финансового кризиса, который привел к исчезновению вековых финансовых учреждений вроде Bear Stearns и Lehman Brothers. «Джордж Буш — худший президент для экономики, по крайней мере, со времен Хувера», — говорит Чарльз Лемонидес, директор по инвестициям ValueWorks.

Барак Обама (2009-2017). Демократ

Когда Обама занял пост президента, страна была готова к выходу из глубин кризиса. К концу срока Буша процентные ставки опустились, ФРС производила внушительные вливания денег в экономику, а конгресс принял законы об оказании широкой финансовой помощи. К середине 2009 года США восстановились после рецессии и стояли на пороге самого долгого в истории периода роста. Продолжительный подъем экономики при Обаме был отмечен многочисленными технологическими инновациями, ростом доходов и сокращением процентных ставок, в результате чего фондовый рынок устремился к новым высотам.

Дональд Трамп (2017 — по настоящее время). Республиканец

На момент избрания Трампа США переживали самый долгий период экономического роста в истории на протяжении уже восьми лет. Рынок подскочил сразу после его победы на выборах 2016 года в надежде, что президент-республиканец снизит налоги и смягчит регулирование бизнеса. В начале своего срока Трамп так и поступил. Несмотря на его заверения об обратном, «невозможно себе представить, чтобы этот период был самым успешным в истории рынка», говорит Стовалл. Масштабные события вроде торговой войны между США и Китаем и пандемии коронавируса нанесли удар по рынку. В феврале 2020 года в США началась рецессия, когда большая часть страны столкнулась с карантином и ростом числа случаев заболевания коронавирусом.

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