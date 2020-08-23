Американский телеканал Showtime и стриминговая онлайн-киноплатформа Netflix объявили о закрытии сразу нескольких проектов.

Showtime принял решение закрыть новый сериал «Страшные сказки. Город ангелов», который стал продолжением одноимённого проекта. Новость о закрытии сериала появилась спустя всего несколько месяцев после премьеры, отмечает «Лайф».

Несколько своих проектов закрыл и Netflix. Шоураннеры отказались от продолжения сериалов «Мне это не нравится» и «Общество». Картины пользовались популярностью у зрителей, их отмечали кинокритики, однако решение о закрытии было принято в связи с пандемией коронавируса.

По словам режиссёров, они опасаются за здоровье своих актёров. Также стоит отметить, что в съёмках этих проектов принимали участие актёры-подростки, для которых год перерыва в съёмочном процессе может грозить слишком резким контрастом во внешности по сравнению с предыдущими сезонами.

Minval.az