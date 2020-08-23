Бритни Спирс потерпела поражение в суде, где с помощью адвокатов пыталась сменить опекуна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Mirror.

Во время закрытого заседания в присутствии родителей Бритни суд решил, что ее отец Джеймс Спирс продолжит быть опекуном дочери до 1 февраля 2021 года.

Напомним, певица подала иск о смене опекуна. По ее мнению, опекуном должна была стать помощница отца Спирс Джоди Монтгомери. В иске, который подан в суд, говорится, что Бритни Спирс больше не хочет, чтобы отец «полностью контролировал ее бизнес и распоряжался имуществом».

Отец Бритни стал ее опекуном в 2008 году после того, как у звезды было выявлено психическое расстройство из-за развода с Кевином Федерлайном. Последний альбом Бритни Спирс Glory вышел в 2016 году. В Сети набирает популярность движение под названием #FreeBritney, участники которого обеспокоены состоянием здоровья Спирс.

Minval.az