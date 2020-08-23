Мужской и женский алкоголизм схожи и имеют одинаковые этапы развития, но есть и ряд отличий. Об этом пишет «Медикфорум» со ссылкой на наркологов.

Как пояснили специалисты, у женщин заболевание развивается быстрее. Если мужчины становятся алкоголиками за 10-15 лет, то у женщин период усугубления болезни занимает всего от трех до пяти лет.

В то же время в ситуации с лечением обнаружена обратная ситуация. Так, женщинам необходимо больше времени, чтобы побороть зависимость от спиртного. Кроме того, женский пол более склонен к осознанию проблемы и обращению к специалистам, а мужчины намного реже обращаются за помощью к специалистам.

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