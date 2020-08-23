Бывший адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что на руле автомобиля не нашли отпечатков пальцев актера.

В эфире ютуб-канала «Соловьев LIVE» юрист представил заключение экспертов. В нем было сказано, что на одном из срезов подушки безопасности внедорожника Ефремова обнаружили пот и следы эпителия, но их принадлежность не удалось установить из-за деградации ДНК.

При этом на двух других срезах подушки безопасности нашли пот и эпителиальные клетки актера.

Кроме того, Пашаев заявил, что у него есть предположения относительно того, кто был за рулем внедорожника в момент ДТП, и что на руле отпечатки пальцев именно этого человека.

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