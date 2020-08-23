Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Беларуси пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко.

«Кандидат пока не определен, об этом речи даже не может идти», — заявил Латушко. Перед выборами, по его словам, нужно решить две задачи. Во-первых, как считает политик, нужно разобраться со случаями насилия в отношении граждан Беларуси, разобраться с нарушением их прав и свобод. Во-вторых, необходимо, чтобы Верховный суд Беларусирассмотрел жалобы на уже проведенные выборы.

«Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах», — подчеркнул Латушко.

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