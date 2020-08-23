Гендиректор компании Viber Джамел Агауа решил закрыть единственный офис в Беларуси из-за протестов и перебоев со связью в Минске. Об этом он заявил в интервью журналу Forbes.

«Все очень сложно, наш офис был затронут этой ситуацией, так как он находится очень близко к месту протестов. Он прямо в центре города, на главной улице», — отметил гендиректор.

Также Агауа упомянул о захвате офисов известных компаний белорусскими силовиками ранее и заявил о необходимости обезопасить своих работников.

«На прошлой неделе мы узнали, что некоторые офисы компаний, таких как Uber и еще одной, не помню название, были захвачены вооруженными людьми. <…> Мы решили эвакуировать наш офис ради безопасности», — сообщил он.

Пока все сотрудники белорусского офиса переведены на удаленную работу, а руководство компании намерено пересмотреть модель работы Viber в республике, информировал гендиректор.

Minval.az