Американский рэп-музыкант Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты США в штате Луизиана. Об этом в субботу, 22 августа, сообщило агентство AP.

Отмечается, что рэпер подал заявление на участие в президентской гонке в пятницу. В тот же день еще десять кандидатов подали соответствующие документы.

Выбор штата Уэстом не был случайным, поскольку в Луизиане, в отличие от большинства других американских штатов, процедура сбора подписей избирателей для регистрации кандидатом не является обязательной. Необходимо лишь подготовить пакет документов и оплатить пошлину в 500 долларов.

Как отметил сам музыкант, его участие в выборах президента США обречено на провал. Однако он, отбирая голоса афроамериканцев у кандидата-демократа Джо Байдена, принесет пользу действующему главе Белого дома Дональду Трампу.

Напомним, выборы президента Соединенных Штатов состоятся 3 ноября этого года.

Minval.az