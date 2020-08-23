Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко нужно в короткие сроки провести повторные выборы президента республики. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

Украинский лидер признался, что если бы он был на месте Лукашенко, то «точно» провел бы голосование через месяц. При этом на выборы были бы приглашены наблюдатели международных групп, указал Зеленский.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», — сказал Зеленский.

Minval.az