Накануне певица Нушаба Мусаева отпраздновала свой день рождения в ресторане Amore в Сумгайыте.

Как сообщил руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов, певица уже наказана за нарушение требований карантинного режима.

«В ходе расследования информация об организации мероприятия подтвердилась. В соответствии со статьей 211-й Кодекса об административных правонарушениях, владелец ресторана Огтай Мирзоев был оштрафован на 3000 манатов, а певица Нушаба Мусаева и ее гости — на 200 манатов каждый», — подчеркнул Э.Захидов.

Minval.az