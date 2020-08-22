Данные южнокорейской разведки о делегировании лидером Северной Корее Ким Чен Ыном части полномочий ближайшим помощникам, в том числе младшей сестре Ким Ё Чжон, абсурдны. С такой оценкой выступил профессор университета Кённам Ким Дон Ёп, передает РИА Новости.

Отмечается, что эксперт раскритиковал выражение «мандатное управление», к которому якобы начали переходить в Северной Корее. «Заявления Национального агентства разведки о передаче власти, стрессе от руководства страной, попытке избежать ответственности просто абсурдны. (…) Чувствуется, что в разведке ничего не знают о Северной Корее. В итоге разведка по-прежнему является источником фейковых новостей», — сказал профессор.

Ким Ё Чжон добавил, что новый глава разведки Южной Кореи Пак Чи Вон продемонстрировал упомянутым докладом отсутствие логики. «Правильно понимать это как то, что Ким Чен Ын назначил ответственных за определенные сферы и распределил роли», — подытожил он.

20 августа разведслужбы Южной Кореи сообщали, что северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы делегировал часть своих полномочий младшей сестре Ким Ё Чжон, чтобы «облегчить стресс». Национальное агентство разведки (NIS) заявляет, что глава Северной Кореи по-прежнему будет «обладать абсолютной властью», однако постепенно передаст свои полномочия младшей сестре. Сообщалось, что на сестру Ким Чен Ына возложили ответственность за политику в отношении Южной Кореи и США и другие общие вопросы.

В апреле 2020 года лидер КНДР пропал из поля зрения СМИ, после чего появились слухи о возможной смерти или болезни политика. Бывший посол Северной Кореи в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Появлялась информация о том, что он якобы находится в «вегетативном состоянии». В России слухи о смерти Ким Чен Ына опровергали. В США назвали пропажу северокорейского лидера необычной и приготовились ко всему. В мае лидер КНДР появился на публике.

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