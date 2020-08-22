Ученые из Великобритании заявили, что наличие некоторых хронических болезней, а также принятие конкретных препаратов для их лечения, может быть связано с повышенными рисками заражения COVID-19.

Согласно результатам нового исследования представителей Университета Глазго, мультиморбидность и полипрагмазия связаны с повышенными рисками заражения COVID-19.

Мультиморбидностью называют наличие хронических или рецидивирующих заболеваний, а полипрагмазия — это одновременное назначение пациенту нескольких лекарственных препаратов.

В рамках исследования ученые проанализировали данные о 428 тыс. пациентов в возрасте от 37 до 73 лет и выяснили, что люди с мультиморбидностью и полипрагмазией имели более высокие риски заражения COVID-19.

В частности, ученые пришли к выводу, что у людей с диабетом и высоким кровяным давлением риск заражения COVID-19 в среднем был выше на 77%.

Кроме того, авторы работы обнаружили, что пациенты «небелой этнической группы» с мультиморбидностью были связаны с повышенными рисками заражения COVID-19 как минимум в три раза.

В работе указано, что люди с мультиморбидностью и самым высоким риском заражения COVID-19 были из социально-экономически неблагополучных регионов, принадлежали к «небелым этническим группам», страдали от ожирения и имели проблемы с почками.

«Мультиморбидность и полипрагмазия сами по себе являются глобальными проблемами здравоохранения. Наше исследование показывает, что положительный результат теста на COVID-19 чаще встречается у людей, живущих с такими заболеваниями. Эти результаты будут важны для общественного здравоохранения и принятия клинических решений в будущем, поскольку мы продолжаем заботиться о здоровье тех, кто подвергается наибольшему риску тяжелой инфекции COVID-19 во время этой пандемии», — пишут авторы работы.

Подобные исследования помогают ученым и медикам определять группы риска пациентов с COVID-19, которым грозят тяжелые симптомы болезни, и заблаговременно принимать меры для их лечения.

Minval.az