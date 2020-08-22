Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем 21-24 градуса тепла, в Баку ночью 18-20, днем 21-23 градуса тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность –70%-80%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 23-24 градуса тепла.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах будет туман. Местами будет дуть сильный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 17-20, днем 22-26, в горах ночью 4-7, днем 7-11 градусов тепла.

Minval.az