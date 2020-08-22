Самолет, на борту которого находится политик Алексей Навальный, приземлился в аэропорту Берлина. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.
Полет из Омска длился около шести часов. После приземления Навального повезут в клинику Charite.
Самолет, на борту которого находится политик Алексей Навальный, приземлился в аэропорту Берлина. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.
Полет из Омска длился около шести часов. После приземления Навального повезут в клинику Charite.
Дата: 2020/08/22 11:23
Раздел: Новость
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