Криминальная диаспора Азербайджана контролирует соотечественников — продавцов овощей, фруктов и зелени в других странах, пояснил «360» криминалист Михаил Игнатов. Продажа петрушки, укропа и прочих травок, накрутка на которые составляет 200-300%, приносит прибыль, сравнимую с доходами от наркоторговли. Но нередко вместе с зеленью в другие страны попадают марихуана и гашиш.

«Гули имел конфликт с выходцами из Чечни на почве контроля оптовых рынков „Четыре сезона“, „Фудсити“ и других. Думаю, это продолжение той войны, которая началась еще в 2014–2015 годах. Противостояние между азербайджанскими и чеченскими преступными группировками за контроль над рынком сбыта зелени. Это огромнейшие деньги, сотни миллионов долларов ежемесячной прибыли», — предположил Игнатов.

В октябре 2017-го Лоту Гули, отбыв 23 вместо положенных 27 лет, вышел на свободу по УДО. Произошло это очень вовремя — Пресненский суд как раз заочно арестовал и объявил Гули в международный розыск из-за похищения тольяттинского бизнесмена Камала Гулуева. После отсидки, несмотря на то, что правила УДО не предполагают отъезда за границу, Салифов отправился в Турцию.

«Вор в законе вообще не должен выходить по УДО. Для этого нужно просить государство о поблажке — освобождении. По воровскому кодексу он вообще не должен ни о чем просить власть. Может, по актировке, по состоянию здоровья он вышел? Но я не слышал, чтобы воры выходили по УДО», — недоумевает Игнатов.

Minval.az