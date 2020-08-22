У пожилых людей должен быть четкий режим сна — не больше и не меньше восьми часов в день. Установлено, что такая продолжительность сна оптимальна для восстановления организма. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал кардиолог Владимир Хорошев.

«Если пожилые будут спать меньше, то их организм физически будет не успевать восстанавливать ресурсную базу, что скажется на работе всех органов. От этого будут страдать головной мозг, сердце, печень и желудок», — пояснил эксперт. При этом спать много для людей в возрасте тоже опасно — это может привести к слабоумию и другим когнитивным расстройствам.

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