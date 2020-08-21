Лукашенко, возможно, не сумеет удержаться у власти, и России сегодня выгоднее найти взаимопонимание с оппозицией, чем вмешаться в события и поддержать белорусские власти, рассказали Bloomberg два источника, имеющие доступ к ближайшему окружению Владимира Путина, пишет Forbes.

Москва не заинтересована в том, чтобы предотвратить падение Лукашенко, однако и ускорять его не стремится. Собеседник агентства, близкий к внешнеполитическим кругам, отметил, что в России считают Лукашенко «токсичным»

Источники, знакомые с ближайшим окружением Путина, рассказали, что в Кремле не хотят идти на военное вмешательство в Беларуси в рамках оборонного соглашения между двумя странами ради того, чтобы сохранить Лукашенко у власти. Это, по их словам, настроит простых белорусом против России и вспыхнет еще более серьезный конфликт, чем на Украине.

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