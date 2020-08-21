Немецкие врачи, прибывшие в Омск, ознакомятся с состоянием оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил главный врач городской больницы скорой помощи Александр Мураховский, передает ТАСС.

«Мы пригласили и немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолете, чтобы они у нас в клинике ознакомились с состоянием пациента, с результатами исследований», — сказал он, уточнив, что в настоящее время врачи направляются в больницу.

Мураховский подчеркнул, что омские медики делают все возможное для стабилизации состояния Навального вместе с коллегами из московских Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко и Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова.

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