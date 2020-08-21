Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит сегодня в 15.00 по турецкому времени (16:00 по Баку) «очень хорошие новости», которые, «откроют новую эпоху в Турции».

Глава государства на открытии первого в стране завода по производству солнечных панелей в Анкаре 19 августа сообщил, что в ближайшую пятницу объявит «очень хорошие новости», которые, по его словам, «откроют новую эпоху в Турции».

«Уверен, что эта хорошая новость, которую мы объявим всей нашей нации в пятницу, откроет новую эру в Турции», — сказал турецкий лидер.

Minval.az