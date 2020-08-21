Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило об отказе от военного способа решения конфликта в стране. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что ПНС немедленно начинает соблюдать режим прекращении огня и приостанавливает все военные операции на территории Ливии. В частности, сторонники правительства хотят добиться демилитаризации Сирта и аль-Джуфры. Власти страны считают, что это позволит остановить иностранную интервенцию и прекратить вмешательство наемников. В ПНС также призвали к проведению выборов президента и парламента в марте 2021 года.

В свою очередь, ранее спикер ливийского парламента, который выступает на стороне мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара, Агила Салех также призвал все стороны к немедленному прекращению огня. По его мнению, перемирие позволит сделать город Сирт временным местом для нового президентского совета.

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