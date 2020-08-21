Британские и японские инженеры University College London, представляющие компании Xtera и KDDI Research установили новый рекорд скорости интернета.

Новый мировой рекорд скорости интернета составил 178 Тб/сек. Этого достаточно, чтобы загрузить всю видеотеку Netflix за одну секунду.

Отмечается, что достичь такого результата помогла новая технология, передавать сигнал с частотой 16,9 ТГц. Это значительно увеличивает пропускную способность оптико-волоконного кабеля.

При этом, для достижения рекордных скоростей можно использовать существующие кабели. Необходимы только обновленные усилители через каждые 100 километров кабеля.

На текущий момент граничная скорость интернета для обычного пользователя — 10 Гб/сек. Такая скорость доступна только некоторым жителям Японии, США и Новой Зеландии.

Minval.az