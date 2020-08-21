Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о транспортировке Навального на лечение в Германию принимают врачи. Он отметил, что в Кремле не получали официального обращения от его представителей политика о его перевозке. Об этом сообщает «Дождь».

Он отметил, что, по мнению лечащего врача, до конца неизвестно, что стало причиной госпитализации Навального, поэтому его перевозка невозможна, так как это может представлять угрозу для его здоровья.

«Вы знаете, что прилетел самолет из Германии, врачи сегодня утром. Мы сегодня поинтересовались, как там обстоят дела, наши врачи пригласили прибывших из Германии врачей, побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее. Не знаю, поехали немцы или нет, но наши врачи в полном контакте», — сказал Песков.

Журналисты спросили его, что в Кремле думают о заявлениям сторонников Навального, что его транспортировке мешали власти.

«Это решение лечащего врача. Речь идет о транспортировке, которая может угрожать жизни пациента. Пациент потерял сознание после набора высоты в самолете. Врач придерживается невозможности транспортировки , пока не будут выяснены причины», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, занимается ли Кремль этим вопросом, представитель президент ответил: «Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи».

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