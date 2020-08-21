Фильм заведующего отделом кинематографии Министерства культуры, режиссера Руфата Гасанова “Внутренний остров” стал победителем 26-го Сараевского кинофестиваля, сообщил АПА сообщил сам режиссер.

По его словам, фильм был удостоен премии “Сердце Сараево” в номинации “Лучший режиссер”.

Автор сценария и режиссер фильма Руфат Гасанов, оператор-постановщик — Орхан Аббасов, художник-постановщик Эльтуран Мамедов, кинопродюсеры Гийом де Сейль, Кямран Айдинов, продюсеры Руфат Гасанов и Мушфиг Гатамов.

Главные роли в фильме исполняют Орхан Тарывердизаде, Видади Гасанов, Гурбан Исмаилов, Рафик Азимов.

Главный герой фильма, шахматист решает сбежать от нравственных и физических гонений на остров, где обитают дикие лошади и один лишь житель.

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