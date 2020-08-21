Пандемия коронавируса вызвала самое резкое сокращение спроса на шампанское со времен Второй мировой войны. В связи с этим производители договорились собирать меньше винограда — часть урожая будет уничтожена. Об этом пишет The Times.

360 производителей, на которых приходится около 90 процентов закупок винограда сортов шардоне, пино-нуар и пино-менье, заключили соглашение с виноградарями. Те обязуются собирать не более восьми тонн винограда с гектара, что на 22 процента меньше, чем в прошлом году.

Это приведет к тому, что пятая часть урожая сгниет. Продажи компании LVMH, которой, например, принадлежат бренды шампанского Moet&Chandon, Krug, Dom Perignon и Veuve Clicquot, рухнули на 30 процентов из-за пандемии коронавируса.

Minval.az