Администрация США довольна прогрессом, достигнутым в рамках первой фазы торгового соглашения с Китаем, заявил советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлоу в четверг.

Кудлоу заявил журналистам в Белом доме, что Китай продолжает закупать американскую продукцию в рамках первой фазы соглашения между двумя странами.

Советник Трампа не дал каких-либо конкретных комментариев по поводу того, когда будут проведены торговые переговоры с Китаем, передает Reuters.

При этом в Китае вчера сообщили, что консультации по итогам первой фазы сделки будут проведены в видеоформате в ближайшие дни.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне.

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