Штаб политика Алексея Навального попросил Кремль посодействовать в его перемещении на лечение в клинику за границу. Об этом в твиттере написала председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков днем 20 августа обещал оказать помощь в эвакуации Навального на лечение в условиях закрытых границ, если от его команды поступят такие обращения. «Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», — говорил Песков.

Minval.az