В Беларуси возбудили уголовное дело по статье о призывах к захвату власти после создания Координационного совета оппозиции. Об этом сообщил генпрокурор Александр Конюк, передает Sputnik Беларусь.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности)», — заявил он.

Minval.az