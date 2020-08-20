Французский писатель, философ и журналист Бернар-Анри Леви, которого в СМИ окрестили «серым кардиналом либерализма», встретился с бывшим кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской. Об этом он сообщил в четверг, 20 августа, в своем Instagram-аккаунте, разместив совместное фото с белорусским политиком.

По словам Леви, встреча прошла в Вильнюсе. Чему была посвящена их беседа, он не уточнил. Писатель отметил, что был потрясен встречей с Тихановской, назвав ее лицом белорусской революции и оппозицией «тирану Лукашенко».

Леви известен своей поддержкой либеральных ценностей и революционных движений в различных странах.

Minval.az