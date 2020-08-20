Как уже сообщал Minval.az, российского политика Алексея Навального срочно госпитализировали после того, как ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер сделал экстренную посадку в Омске.

Как рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, перед вылетом в аэропорту Навальный выпил чай в кофейне, в который ему могли что-то подмешать. Вскоре после вылета политик потерял сознание. Сейчас он в реанимации в состоянии искусственной комы подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое.

Известный писатель Борис Акунин в своем «Фейсбуке» прокомментировал отравление оппозиционера.

«Жителю Ново-Огарева надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Намного хуже.

Много раз меня спрашивали публично и приватно, как я могу поддерживать этого ужасного Навального, который и то, и сё, и вообще всё делает не так (как вариант: «да он проект Кремля!»).

Отвечал я всегда одинаково: Алексей Навальный за свои убеждения каждодневно рискует жизнью. А это жизнь, в которой ему есть что терять.

Держитесь, Алексей».

Minval.az