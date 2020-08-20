Заместитель главврача омской больницы, где находится политик Алексей Навальный, Анатолий Калиниченко заявил, что врачи «занимаются спасением его жизни».

«Состояние стабильное. Продолжается интенсивная терапия. Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается активное лечение. Врачи делают не то, чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни», — сказал Калиниченко.

Ранее он говорил, что «нет никакой уверенности, что причиной его состояния является отравление».

Minval.az