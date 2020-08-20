Иран назвал новую баллистическую ракету в честь убитого по приказу американского президента генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что демонстрация новых вооружений проходила в преддверии дня оборонной промышленности страны.

На мероприятии также были представлены крылатая ракета «Шахид Абу Махди» (замглавы шиитского ополчения Ирака, погиб вместе с Сулеймани) и беспилотники производства Ирана.

Дальность тактической ракеты класса земля-земля «Касем Сулеймани» достигает 1400 километров, крылатая ракета «Абу Махди» с радиусом действия порядка тысячи километров рассчитана на морские цели.

Напомним, что генерал (КСИР) Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

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