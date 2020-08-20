Специалисты из Университета Иллинойса в ходе экспериментов получили химическую основу, которая позволит в будущем создать зубную пасту для защиты зубов от кариеса. Об этом пишет New Atlas.

“Кариес зубов развивается при содействии живущих в полости рта бактерий Streptococcus mutans, которые образуют на зубах пленку, разрушающую эмаль. Раньше для уничтожения этих микробов использовали оксид цинка, оксид меди или серебро, но эти соединения, к несчастью, уничтожают заодно и полезные бактерии”, — говорится в статье.

В поиске решения, ученые обратили внимание на свойства наночастиц из оксида церия.

Сначала они засеяли полистироловые пластинки питательным раствором с бактериями S. mutans, а затем добавили наночастицы оксида церия, созданные из нитрата аммония-церия или сульфатов, чтобы проверить, как это соединение влияет на развитие микробов. Оказалось, что оно сокращает появление биопленки на 40%. Кроме того, оно менее токсично для клеток ротовой полости человека.

Эксперты рассчитывают в конце концов соединить эти частицы с укрепляющим эмаль фторидом и получить пасту, которая сможет защитить зубы пациентов от кариеса.

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