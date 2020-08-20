Глава министерства труда Германии Хубертус Хайль уверен, что сокращение рабочей недели до четырех дней может помочь преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Ранее глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман предложил задуматься о переходе на новый режим, поскольку это может стать «ответом на структурные изменения в таких секторах как автомобильная промышленность», и позволит сохранить рабочие места.

Сокращение рабочего времени с частичной компенсацией заработной платы является подходящей мерой для борьбы с кризисом, считает Хайль. Однако президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер отмечает, что, по его мнению, введение «четырехдневки» возможно, но только без компенсации зарплаты.

Minval.az