Мониторинговый комитет ОПЕК + рекомендовал странам с неэффективным исполнением соглашения ОПЕК+ компенсировать 2,3 млн б/с сокращения добычи нефти в течение августа — сентября. Об этом говорится в обновленном проекте коммюнике.

«Комитет подтвердил обязательства всех стран-участниц соглашения компенсировать отставание в объеме 2,3 млн б/c, накопленное с мая, в течение августа — сентября. Такие планы были представлены комитету», — цитирует ТАСС текст документа.

Таким образом, по итогам августа и сентября общее сокращение добычи должно составить 8,85 млн б/с, а не 7,7 млн б/с, как оговорено в соглашении.