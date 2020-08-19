ЕС выделит 53 миллиона евро на помощь народу Беларуси, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
ЕС выделит 53 миллиона евро на помощь народу Беларуси, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Дата: 2020/08/19 17:51
Раздел: Новость
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