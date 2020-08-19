Лидеры стран-участниц Евросоюза не признают результаты президентских выборов в Беларуси. ЕС также решил ввести санкции против тех, кто товетственен за насилие и фальсификации в стране. Об этом 19 августа объявила Ангела Меркель.

В частности, страны-участницы саммита единогласно призвали белорусские власти провести новые выборы. Кроме того, ЕС введет санкции против лиц, которые ответственны за насилие и фальсификации.

Саммит организовали в формате видеоконференции. Созвать его попросили власти Польши и Литвы. Во время заседания глава Европарламента Давид Сассоли сказал, что «опасается усиления репрессий и иностранной военной интервенции в Беларуси».

Minval.az