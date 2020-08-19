За последние сутки в Азербайджане 162 человека вылечились от COVID-19, 146 заразились, 1 человек скончался, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За последние сутки в Азербайджане 162 человека вылечились от COVID-19, 146 заразились, 1 человек скончался, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Дата: 2020/08/19 17:19
Раздел: Новость
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