Власти Армении намереваются силой закона снять из общественного мультиплекса российские телеканалы. В скором времени жители Армении не смогут по обычным каналам смотреть транслировавшиеся на протяжении лет российские телеканалы, в том числе «Первый канал», «Россия» и «Культура», которые в Армении имеют большую аудиторию. Об этом на своей странице в Facebook написал общественно-политический деятель Мигран Акопян.

«Режим Никола Пашиняна «обосновывает» это решение тем, что в общественном мультиплексе должны быть только армянские телеканалы, а телеканалов на армянском и английском быть не должно. Они могут быть в частном мультиплексе (чего не существует) или в частных кабельных сетях.

Даже дураку понятно, что по части английских телеканалов все сводится к фокусничеству, поскольку вещающий на протяжении долгих лет в общественном мультиплексе CNN в Армении имеет нулевую аудиторию. Таковы языковые, культурные и цивилизационные реалии. А каналы на русском, в частности, «Первый канал» и «Россия» имеют очень большую аудиторию, не говоря уже о телеканале «Культура», которая ведет огромную просветительскую работу по ознакомлению обществ с общечеловеческими ценностями и культурой.

Данным шагом режим Никола Пашиняна преследует одну цель – вбить очередной клин в армяно-российский военно-политический союз, отдалить еще на один шаг Армению от России, обслуживая чью-то непонятную и опасную соросовскую повестку.

Конечно, снятие из общественного мультиплекса российских телеканалов режим Никола Пашиняна попытается обосновать укреплением суверенитета, укреплением позиций армянского языка, но ведь всем понятно, что не может о суверенитете и укреплении армянской самобытности говорить группа людей, которая после прихода к власти по прямой указке фонда Сороса в Армении объявила войну всему национальному.

Очевидно, что режим Пашиняна по диктовке заказчиков ставит задачу вывести население Армении из русскоязычного цивилизационно-информационного поля, лишив также перспективы жить в совместном культурно-информационном поле с проживающими в России порядка 3 млн. армянами.

А знаете, что под лозунгами укрепления суверенитета вместо российских телеканалов в армянском общественном мультиплексе будет вещать, к примеру, армяноязычная «Свобода ТВ». Да, именно та «Свобода», которая время от времени на армянском языке проводит антироссийскую агитацию, агитацию ЛГБТ, и никогда не использует словосочетания «Нагорно-Карабахская Республика»».

Minval.az