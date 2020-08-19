Серж Саргсян, военный преступник, соучастник Ходжалинского геноцида, назвал «лживыми» сообщения о том, что еще до апрельской войны 2016 года он в Москве договорился о возвращении Азербайджану оккупированных районов вокруг Карабаха.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Никакой договоренности с кем-либо, способной нанести ущерб нашей стране, поставить под угрозу безопасность нашей родины, у меня не было и не может быть», — важно заявил Саргсян.

О том, что Саргсян планировал вернуть оккупированные районы Азербайджану, в последние годы говорили известные российские политологи, близкие к Кремлю.

Minval.az