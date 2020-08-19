Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о присутствии в стране иностранных войск. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Еще одна проблема — это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Белоруссии, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники — неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются», — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что на кадрах, попавших в сеть, запечатлены белорусские БТР, а не российские. Он рассказал, что они двигались в направлении западной границы после того, как было принято решение о необходимости дополнительных мер по защите государственного суверенитета и независимости.

Minval.az