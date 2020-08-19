Вечером во вторник из Ливана в Армению приехали еще сто армян, сообщил на своей странице в Facebook глава управления Репатриации офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Армении Ованнес Алексанян.

«Сто армян прибыли из Бейрута, из них 21 — дети. Этим рейсом вернулись также армяне из Сирии и ОАЭ», — подчеркнул он.

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На прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что самолетами, которые ранее доставили «гуманитарную помощь» в Ливан, в Армению прибыли порядка 100 армян.

Накануне представители марионеточного оккупационного режима, созданного Ереваном в Ханкенди, заявили «о готовности принять» семьи ливанских армян, пострадавших при мощном взрыве в Бейруте.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что целью оккупанта является искусственное увеличение числа армян на этих землях, изменение этнокультурных особенностей территорий и, таким образом, осуществление политики аннексии.

Minval.az