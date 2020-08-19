Фото трансгендерной модели впервые разместили на обложке всемирно известного глянца. Девушка поблагодарила редакцию за то, что поверили в нее.

Бразильская модель и актриса Валентина Сампайо, являющаяся открытым трансгендером, впервые приняла участие в фотосессии для обложки бразильской версии знаменитого модного журнала Elle. Фото Сампайо разместила в своем Instagram.

23-летняя подель запечатлена в сине-фиолетовом укороченном жакете и юбке-миди. Ее волосы собраны. На губах – ярко-красная помада.

«Еще невероятный опыт. Очень рада вернуться. Спасибо команде бразильского Elle за то, что увидели и приняли меня такой, какая я есть на самом деле. И за то, что поверили в меня с того момента, как я начала свою карьеру в 2016 году», — подписала публикацию Валентина.

Поклонники в комментариях поддержали модель, подчеркнув, что она выглядит великолепно.

Minval.az