Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей Загатальского района оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Cогласно распоряжению, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» из госбюджета выделено 1,26 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование,  Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения сообщает пресс-служба главы государства.

Minval.az