Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей Загатальского района оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.
Cогласно распоряжению, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» из госбюджета выделено 1,26 млн манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения сообщает пресс-служба главы государства.