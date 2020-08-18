Бывшая первая леди США Мишель Обама назвала действующего президента страны Дональда Трампа неподходящим для США. По ее словам, он приносит только хаос и разногласия.

«Позвольте мне быть настолько честной и понятной, насколько это возможно. Дональд Трамп – неподходящий президент для нашей страны. У него было более чем достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять эту работу, но он явно не справляется. Он просто не тот, кем он должен быть для нас» , – сказала Мишель Обама, слова которой приводит «Гордон» со ссылкой на CNN.

Она назвала Трампа человеком, который преуменьшает значение коронавируса, разжигает расовую напряженность, разделяет семьи на границе и «не демонстрирует почти никакого сочувствия к горю и утрате, которые пережили многие американцы».

Она призвала американцев на выборах президента в ноябре этого года голосовать за демократа Джо Байдена.

«Если вы извлечете одну вещь из моих сегодняшних слов, а именно: если вы думаете, что ситуация не может ухудшиться, поверьте мне, они могут, и они сделают это, если мы не внесем изменения на этих выборах. Если у нас есть хоть какая-то надежда, чтобы положить конец этому хаосу, мы должны проголосовать за Джо Байдена, как будто от этого зависит наша жизнь», – подчеркнула бывшая первая леди.

Она напомнила сторонникам демократов о том, как важно участвовать в президентских выборах.

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