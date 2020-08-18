Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал созданный оппозицией координационный совет попыткой захвата власти, передает БЕЛТА.

«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности.

Он обвинил своих противников в попытках «убаюкать» власть и силовые структуры. «Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», — продолжил белорусский лидер.

Minval.az