Сегодня состоялось первое заседание Политического комитета REAL.
Об этом сообщил Натиг Джафарли.
По его словам, комитет избрал председателем партии Ильгара Мамедова.
Сегодня состоялось первое заседание Политического комитета REAL.
Об этом сообщил Натиг Джафарли.
По его словам, комитет избрал председателем партии Ильгара Мамедова.
Дата: 2020/08/18 17:34
Раздел: Новость
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